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15 Eyl 2020 - 14:19- Asayiş G: 15 Eyl 2020 - 14:22

Mısır serasında uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kartepe Suadiye Mahallesinde mısır ekili serada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda değişik miktarlarda ve türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Suadiye Mahallesinde ikamet eden C.S isimli bir şahısın evinin bahçesinde bulunan mısır ekili serada kenevir yetiştirdiğine dair bilgilere ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,  bahse konu adrese operasyon düzenledi.  Düzenlenen operasyonda 436 gram esrar, 147 kök kenevir bitkisi, 18 kök skunk ve 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili C.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

15 Eyl 2020 - 14:19 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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