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15 Eyl 2020 - 15:04- Siyaset G: 15 Eyl 2020 - 15:05

MHP Gölcük’te görev dağılımı yapıldı

13. Olağan kongresini gerçekleştiren ve yeniden başkan seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır görevlendirmeleri yaptı
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MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, kongrelerin ardından görevlendirmeleri yaptıklarını açıkladı. Yaptığı görevlendirmeler hakkında konuşan Çakır, ‘İlçe Teşkilat Kongremizi sorunsuz tamamladık ve yeniden başkanlığa seçildik. Kongremizin ardından görevlendirmemizi yaptık. Yönetimimizde yer alan arkadaşlarıma yeni görevlerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum’ dedi.

ÇAKIR’IN GÖREVLENDİRDİĞİ İSİMLER; 

İlçe Başkanı: Bilal Çakır

Başkan Vekilleri: Çetin Çıldır, Naim İşeri

Sekreter: Ayhan Bilir

Muhasip: Faruk Gökbayrak

Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı:Kıral Aydın ve Hüseyin Kara

Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı: Ali Murat Bitik

Basın Tanıtım Başkan Yardımcısı: Taner Koç

Esnaf Kom. Başkan Yardımcısı: Murat Demirci

Kadın Kolları Başkan Yardımcısı: Gülay Ozantürk

Türk. Dün. Sorumlu Başkan Yardımcısı: Eyüp Deniz

AR-GE Sorumlu Başkan Yardımcısı: Yüksel Gökalp

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: Hasan Kanca

Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Cemalettin Yılmaz

Sosyal İşler Başkan Yardımcısı: Mehmet Salih Eren

Muhasip Yardımcı: Özcan Bülbül

Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı: Alpaslan Özgüler

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: Oğuzhan İşeri

 İşçi Komisyon Başkan Yardımcısı: Emir Kabasoy

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: Mustafa Adanur,

 Türk. Dün. Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hasan Ertürk

Esnaf Kom. Başkan Yardımcısı: Suat Öztürk

Teşkilat Sorumlu Başkan Yardımcısı: Osman Çavdar

AR-GE Sorumlu Başkan Yardımcısı: Bekir Gökkaya

Esnaf Kom. Başkan Yardımcısı: İhsan Yazıcıoğlu

Sosyal İşler Başkan Yardımcısı: Hüseyin Bat

Sekreter Yardımcısı: İlker Türker

Türk. Dün. Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kemalim İhsan Sarp

Esnaf Kom. Başkan Yardımcısı: Halil Fidan ve Cenk Akdemiz

Sekreter Yardımcısı: Erdem Ak

İşçi Komisyon Başkan Yardımcısı: Hüsnü Güçlü

AR-GE Sor. Başkan Yardımcısı: Murat Çolak

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: Denizhan Tankutay

15 Eyl 2020 - 15:04 - Siyaset

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