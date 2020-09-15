MHP Gölcük’te görev dağılımı yapıldı

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, kongrelerin ardından görevlendirmeleri yaptıklarını açıkladı. Yaptığı görevlendirmeler hakkında konuşan Çakır, ‘İlçe Teşkilat Kongremizi sorunsuz tamamladık ve yeniden başkanlığa seçildik. Kongremizin ardından görevlendirmemizi yaptık. Yönetimimizde yer alan arkadaşlarıma yeni görevlerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum’ dedi.
ÇAKIR’IN GÖREVLENDİRDİĞİ İSİMLER;
İlçe Başkanı: Bilal Çakır
Başkan Vekilleri: Çetin Çıldır, Naim İşeri
Sekreter: Ayhan Bilir
Muhasip: Faruk Gökbayrak
Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı:Kıral Aydın ve Hüseyin Kara
Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı: Ali Murat Bitik
Basın Tanıtım Başkan Yardımcısı: Taner Koç
Esnaf Kom. Başkan Yardımcısı: Murat Demirci
Kadın Kolları Başkan Yardımcısı: Gülay Ozantürk
Türk. Dün. Sorumlu Başkan Yardımcısı: Eyüp Deniz
AR-GE Sorumlu Başkan Yardımcısı: Yüksel Gökalp
Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: Hasan Kanca
Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Cemalettin Yılmaz
Sosyal İşler Başkan Yardımcısı: Mehmet Salih Eren
Muhasip Yardımcı: Özcan Bülbül
Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı: Alpaslan Özgüler
Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: Oğuzhan İşeri
İşçi Komisyon Başkan Yardımcısı: Emir Kabasoy
Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: Mustafa Adanur,
Türk. Dün. Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hasan Ertürk
Esnaf Kom. Başkan Yardımcısı: Suat Öztürk
Teşkilat Sorumlu Başkan Yardımcısı: Osman Çavdar
AR-GE Sorumlu Başkan Yardımcısı: Bekir Gökkaya
Esnaf Kom. Başkan Yardımcısı: İhsan Yazıcıoğlu
Sosyal İşler Başkan Yardımcısı: Hüseyin Bat
Sekreter Yardımcısı: İlker Türker
Türk. Dün. Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kemalim İhsan Sarp
Esnaf Kom. Başkan Yardımcısı: Halil Fidan ve Cenk Akdemiz
Sekreter Yardımcısı: Erdem Ak
İşçi Komisyon Başkan Yardımcısı: Hüsnü Güçlü
AR-GE Sor. Başkan Yardımcısı: Murat Çolak
Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: Denizhan Tankutay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.