CHP'den esnafa ziyaret

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve yönetimi, hal esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Orhan, gerçekleştirilen ziyarette şu ifadeleri kullandı; "Güne, mesaileri gece yarısından başlayan hal esnafını ziyaret ederek başladık. Verimli bir sohbetimiz oldu. Sorunlarını paylaştılar, öneriler sundular. Çözüm noktasında bizler nasıl yardımcı olabiliriz anlattık"