Derince’de çevre düzenlemesi yapılıyor

Derince genelinde 268 kilometre altyapı hattı imalatı ile üstyapı düzenlemelerinin birlikte gerçekleştiği çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve Derince Belediyesi’nin toplamda 10 mahallede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçe genelinde 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılacak. İki yıllık süreçte bitirilmesi planlanan ve 168,5 milyon TL’ye mal olacak bu çalışmalar kapsamında altyapı ile birlikte eş zamanlı olarak üstyapı düzenlemeleri de tamamlanmış olacak.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İSU Derince Şube Müdürü Medine Cici Doğru ve beraberindeki heyetle birlikte altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunarak son durumla ilgili bilgi aldı. Altyapı çalışmaları sürecinde vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediklerini belirten Başkan Aygün, “İlçe merkezimizdeki on mahallemizde 268 km'lik altyapı hattını ve hemen ardından üstyapılarını yenileyeceğimiz çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile birlikte sürdürdüğümüz çalışmalarla ilçemizde altyapı sorununu tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız” dedi.

ARAPTEPE’DE DÜZENLEME

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, devam eden altyapı çalışmalarını inceledikten sonra beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte Yenikent Mahallesi Araptepe Caddesi’ne gitti. Mahalle sakinlerinin beklentisi doğrultusunda asfaltlama çalışmasının başladığı bölgede incelemelerde bulunan Başkan Aygün, “Vatandaşlarımızın talebi bizim daima önceliğimiz. Halkımızın beklentileri doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentsel yenileme bölgemizin de içinde yer aldığı Yenikent Mahallesi Araptepe Caddesi’ndeki asfaltlama ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız sürüyor” dedi.