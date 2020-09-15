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15 Eyl 2020 - 15:07- Gündem G: 15 Eyl 2020 - 15:08

Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı

Körfez Belediyesi, özellikle İlimtepe bölgesinde güvenliği tehlikeye atan başıboş hayvanları topladı. Daha önce tebligat edilmesine rağmen hayvanlarını boş bırakan yetiştiriciler, kesilen cezaları ödedikten sonra hayvanlarını alabilecek
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Körfez Belediyesi, İlimtepe’de başıboş şekilde bırakılan hayvanlar yönelik çalışma başlattı. Hayvan yetiştiricilerine uygulanacak cezai işlemleri tebliğ eden ekipler, bu konuda kararlı olduklarını belirtti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri önceki gün de İlimtepe bölgesinde başıboş hayvanlara yönelik çalışma başlattı. Konut alanları içinde bulunan ve küpeli olan 10’a yakın hayvan Zabıta ekipleri tarafından bölgede oluşturulan alana götürüldü.

CEZASI KATLANACAK

Hayvanların kulaklarında yer alan küpelerden hayvan sahiplerine ulaşılarak bilgi verildi. Hayvan sahipleri, uygulanan cezai işlemi belediyeye yatırdıktan sonra hayvanlarını teslim alabilecek. Yetiştiriciler aynı kabahati bir daha işlerse cezai işlem iki katılan çıkartacak ve artarak devam edecek.

15 Eyl 2020 - 15:07 - Gündem

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