Erdoğan'ın Kocaeli programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara-İstanbul bağlantısını tamamlayacak olan bölümünün açılışı için Kocaeli’ye geliyor. Cumartesi günü Otoyolun T3 tünelinin bulunduğu Çayırköy bölgesinde yapılması planlanan ve saat 16.00’da başlayacak. Törene Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bakanların eşlik etmesi bekleniyor
ERDOĞAN ÇAYIROVA’DA OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-İstanbul bağlantısını yapacak olan kısmın açılışını gerçekleştirecek. Körfez Sevindikli ile Alikahya arasında kalan ve yapımı tamamlanan otoyolun açılış töreni, Çayırköy’de başlayan ve Türkiye’nin en uzun tünellerinin olduğu bölgede gerçekleştirilecek. Tören için bölgede geniş güvenlik önlemleri alınacak. Törene katılacak tüm protokol üyelerinden son 48 saatte yaptıkları test sonuçları istenecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.