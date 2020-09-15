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15 Eyl 2020 - 16:55- Gündem G: 15 Eyl 2020 - 16:57

EYT’den Petrol İş’e ziyaret

EYT İl Kadın Kolları Başkanı Şengül Yurt ve KÖRFEZ EYT Temsilcisi Murat Yılmaz, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz’e ziyarette bulundu
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İl Kadın Kolları Başkanı Şengül Yurt ve Körfez EYT Temsilcisi Murat Yılmaz, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz’e ziyarette bulundu. Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda EYT temsilcileri, Akyüz’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

15 Eyl 2020 - 16:55 - Gündem

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