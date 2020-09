Avukat Semih Türeyen'den baro seçimine yeşil ışık

Av. S.Semih Türeyen, Milliyetçi Hareket Partisinin son dönemde yasalaşan ancak tartışmalara sebep veren “Çoklu Baro” konusunda görüşünün belli olduğunu, baroların hangi parti olursa olsun bir siyasal hareketin arka bahçesi olmaması gerektiğini belirterek, yapılan yasanın iddia edildiği gibi bir ayrıştıma değil, daha demokratik katılım öngören ve özellikle genç avukatların yaşadığı zorluklara bir nebze de olsa çare getiren bir yasa olduğunu belirtti.

Ülkücü terbiye ile yetişmiş olan her bir mensubun Atatürk’ün vecizesinde belirttiği üzere asıl ödevinin işini en iyi yapan kişi olması gerektiğini söyleyen Türeyen, “Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” düsturu ile vatanını seven ülkücü en iyi işçi, en iyi doktor, en iyi avukat olmalıdır ki bu iddiası somutlaşsın ve davası gereği vatanına sevgisini hizmeti ile kanıtlasın isterim, dedi.

Yıllar boyu yapılan algı ve karalamalar ile; ülkücülerin kavgacı, uzlaşmaz, işe yaramaz olduklarını cahilce savunan kesime karşı ülkücülerin artık her yerde bilim ile, meslekleri ve unvanları ile var olduğunu belirten Türeyen, “Ülkücüler her yerde işlerini en iyi ve en dürüst şekilde, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyerek gururla yapmaktadırlar, yapacaklardır da” diyerek baro seçimleri hakkında da her kesimden meslektaşı ve meslek büyükleri ile yapacağı istişareler sonucunda baro seçimlerinde kendisine uygun görülecek her görevlendirme ile temsil ettiği camia adına var olacağını beyan etti.