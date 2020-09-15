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15 Eyl 2020 - 19:36- Gündem G: 15 Eyl 2020 - 20:02

Koronavirüs nedeniyle 67 kişi öldü

Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 15 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 186'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 1742 artarak 294 bin 620 oldu.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1742 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 67 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 186'ya, toplam vaka sayısı ise 294 bin 620 yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1202 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260'a yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz" ifadelerini kullandı.
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15 Eyl 2020 - 19:36 - Gündem

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