Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 Eyl 2020 - 22:51- Spor G: 15 Eyl 2020 - 22:54

Murat Cem’de mutlu son!

Kocaelispor, Trabzonspor’dan merkez orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar’ı 1 yıllığına kiraladı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

1999 doğumlu futbolcunun Trabzon temsilcisi ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Murat Cem için kulüp paylaşım yapmış ve evrakları ile ilgili küçük pürüzler olduğu için transferin duyurusunu geri çekmişti. Gün içinde sorun aşıldı ve futbolcu için kesin anlaşma yapıldı.

DİNAMİK, TEKNİK VE ÇABUK

Murat Cem futbola Düzköyspor’da başladı. Trabzonspor alt yapısında tüm yaş gruplarında forma giyen Murat Cem 2017’de profesyonel oldu ve önce 1461 Trabzon’a ardından Hekimoğlu Trabzon’a kiralandı. Murat Can Süper Lig’de 6, 2. Lig’de 11 ve 3. Lig’de de 15 maça çıktı. Alt yaş gruplarında çok sayıda Türkiye şampiyonluğu yaşayan Murat Cem özellikle 8 numara pozisyonunda oynuyor.

 

 

15 Eyl 2020 - 22:51 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Murat Cem’de mutlu son! mask
Murat Cem’de mutlu son!
Hasan sert, vefatının 10. Yılı’nda anılacak mask
Hasan sert, vefatının 10. Yılı’nda anılacak
Red Bull Sky nefes kesecek mask
Red Bull Sky nefes kesecek
Sporcu, sağlığını tehlike atma !.. mask
Sporcu, sağlığını tehlike atma !..
Sakatlıkların tedavisinde sahiplenme önemli mask
Sakatlıkların tedavisinde sahiplenme önemli
Kaya: Büyükakın morgdan hayata döndürdü mask
Kaya: Büyükakın morgdan hayata döndürdü
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı! mask
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı!
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu mask
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu
Miras davasında mezarlar açılacak  mask
Miras davasında mezarlar açılacak 
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti! mask
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!
11 yaşında koronavirüse yenildi mask
11 yaşında koronavirüse yenildi
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

GALERİ

Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL