Murat Cem’de mutlu son!

1999 doğumlu futbolcunun Trabzon temsilcisi ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Murat Cem için kulüp paylaşım yapmış ve evrakları ile ilgili küçük pürüzler olduğu için transferin duyurusunu geri çekmişti. Gün içinde sorun aşıldı ve futbolcu için kesin anlaşma yapıldı.

DİNAMİK, TEKNİK VE ÇABUK

Murat Cem futbola Düzköyspor’da başladı. Trabzonspor alt yapısında tüm yaş gruplarında forma giyen Murat Cem 2017’de profesyonel oldu ve önce 1461 Trabzon’a ardından Hekimoğlu Trabzon’a kiralandı. Murat Can Süper Lig’de 6, 2. Lig’de 11 ve 3. Lig’de de 15 maça çıktı. Alt yaş gruplarında çok sayıda Türkiye şampiyonluğu yaşayan Murat Cem özellikle 8 numara pozisyonunda oynuyor.