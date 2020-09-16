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16 Eyl 2020 - 10:43- Spor G: 16 Eyl 2020 - 10:44

Amed’den 3 imza

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe U19 takımının gelecek vadeden genç yeteneği Deniz Yılmaz, 1922 Konyaspor'dan...
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe U19 takımının gelecek vadeden genç yeteneği Deniz Yılmaz, 1922 Konyaspor'dan Güray Gazioğlu ve Giresunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

16 Eyl 2020 - 10:43 - Spor

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