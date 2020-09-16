Hekimoğlu Trabzon nefes bile almıyor

Transferleriyle ve Trabzonspor ile işbirliğiyle 2.Lig Beyaz Grup’ta bir anda flaş takım haline gelen şampiyonluğun en önemli adaylarından Hekimoğlu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı başkan Celil Hekimoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu da izledi. Trabzon ekibi yarın yapacağı çalışma ile yeni sezonun hazırlıklarına devam edecek.