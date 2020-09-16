1928 Bucaspor Of’a bileniyor

Belediye Derince’nin bulunduğu Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan 1928 Bucaspor, pazar günü sezonun ilk maçında Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da Ofspor'u konuk edecek. Şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisini yenerek lige moralli bir başlangıç yapmak istiyor. Yaptığı flaş transferlerle zorlu maraton öncesi iddiasını kanıtlayan 1928 Bucaspor Başkanı Cihat Aktaş, "Ekibimize güveniyoruz. Bu sezon hedefimiz olan 2. Lig'e ulaşarak sağlam adımlarla 1928 Bucaspor'u layık olduğu üst liglere taşıyacağız" şeklinde konuştu.