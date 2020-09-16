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16 Eyl 2020 - 10:46- Spor G: 16 Eyl 2020 - 10:48

Sporcu olmasanız bile spor psikolojisi çok önemlidir

Spor yapmak hem fiziksel hem de zihinsel efor gerektirir. Çocukların sağlıklı şekilde büyümesini sağlarken yetişkinlerin de bedenen ve zihnen şekillenmesine yardımcı olur. Ancak spor yapmak için gereken motivasyonu bulmak kolay değil. İşte spor psikolojisi burada devreye giriyor. Buyurun okuyun bakalım sporcular…
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“Her şeye limit koyamazsın, ne kadar çok hayal edersen o kadar çok başarırsın.” sözünü anlamak için Michael Phelps gibi Olimpiyat madalyalı bir sporcu olmanıza gerek yok. Spor yapmak eğlenceli bir aktivite olduğundan, ister zevk için yapın, ister gerekli olduğu için, tüm yaşamınız için önemlidir. “Zıplamak zorundaysan zıpla.” demiş Fablehaven…

NEDEN SPOR PSİKOLOJİSİNİ BİLMEK GEREKİYOR?..

Spor psikolojisi profesyonel spor için daha önemli görünse de bu bahsedeceklerimiz hayatın her alanında uygulanabilir türden. Spor yapmasanız bile birazdan bunların ne kadar faydalı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ama öncelikle içe yönelik ve dışa yönelik motivasyonun ayrımını yapmak gerekiyor. Daha sonra bu kavramları daha iyi uygulayabiliriz.

İÇE YÖNELİK MOTİVASYON

Sánchez-Oliva et al’ a göre (2010, University of Extremadura) içe yönelik motivasyon kişinin bir eylem için içinden gelen isteği ve girişimi olarak adlandırılabilir. Başka bir deyişle sporu, spor yapmanın vereceği haz için yaparsınız. “Training Children in Soccer” da (2000, Paidotribo), Sans ve Frattarola’ya göre içe yönelik veya içsel motivasyon performansı geliştirmek için oldukça yararlıdır. Motivasyon içimizden geldiğinde, bu bir hedefe ulaşma ihtiyacına karşılık gelir. Mantıken insan içe yönelik motivasyonu geliştirmek için gereken bilgiyi bilme ihtiyacı duyar. Bu motivasyonu harekete geçiren nedir? İlgi alanları nelerdir? Böylece özel ihtiyaçlarına karşılık verebilirsiniz.

DIŞTAN GELEN MOTİVASYON

Şimdi dıştan gelen motivasyonu ‘Sánchez-Oliva et al’ a geri dönelim. Bu tür motivasyon, kişi kişisel gelişime katkıda bulunmak istediği zaman ortaya çıkar. Ayrıca eylemi yapmanın nedeni örneğin suçluluk duygusunu engellemek gibi harici bir ödül elde etmektir. Örneğin bazı insanlar başkalarından etkilenerek spor yapmaya başlar. Performans, davranış ve motivasyon oyuncular ve koçlar arasında çok çeşitlilik gösterir. Bütün bu faktörler atletik becerileri geliştirmek açısından büyük önem taşır. Bu tam olarak Cruc Feliu’nun Psychological Advice to Coaches: Experience in Children’s Basketball’da (1994) açıkladığı şey. Bahsettiğimiz bu motivasyon kişiye dışardan gelir veya başkaları tarafından aşılanır. Bunlar arkadaşlar, aile üyeleri, takım arkadaşları veya koçlar olabilir.

16 Eyl 2020 - 10:46 - Spor

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