Spor psikolojisini günlük hayatta kullanmak için 10 neden

Spor psikolojisi her zaman ideal zihinsel sağlığınızı korumayı sağlar. Ayrıca spor yaparken şekillenmenin yanı sıra zihinsel açıdan özellikle de yarış söz konusuysa hazır olmanız gerekir. Buna psikolojide optimal düzeyde işlevsellik adı verilir.

GÜÇLENDİRME

Pozitif yönde güçlendirme özsaygıyı artırır. Bu aynı zamanda psikolojik teknik ve becerileri öğrenmenin en temel ilkesidir.

HEDEFLER

Spor psikolojisini hedeflerinize ulaşmak için kullanabilirsiniz. Doğru planlama ve gerçekçi hedeflerle olmak istediğiniz yere ulaşmak daha kolay olacaktır. Bu da özgüveninizi ve özsaygınızı artıracaktır.

GRUP UYUMU

Grup uyumuna sahip olmak grup ya da takım sporlarında büyük avantaj sağlar çünkü birlikte çalışmayı kolaylaştırır. Takım birlik içindeyse işler kolaylaşır. Atletik performansı artırır ve içerde çıkabilecek sorunları azaltır.

ÖZ-EĞİTİM

Öz- eğitim motivasyonu artırarak becerileri geliştirir. Garcia-Allen’a göre kötü alışkanlıklardan kurtulmaya da yardımcı olur. Aynı zamanda dikkat artırmaya, hedefe odaklanmaya, performans artırmaya ve egzersizin neden olduğu aşırı yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur.

GÖRSELLEŞTİRME

Spor psikolojisini hayatınıza dahil etmenizi gerektirecek bir diğer önemli neden ise görselleştirmedir. Zihinde canlandırmak endişelerinizi azaltarak daha iyi hissetmenizi sağlar.

STRES YÖNETİMİ

Spor yapmak stresi kontrol etmenin en iyi yollarından biridir. Gerçek rekabet ortamı stres yaratırken genelde aktif bir yaşam tarzına sahip olmak daha sağlıklı bir hayat sürmeye yardımcı olur. Yapmanız gerekenleri daha etkili şekilde tamamlamanızı ve stresten arınmanızı sağlar. Karmaşık durumlara daha iyi tepkiler vermeyi ve hayatın her alanında hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştırır.

DİKKAT ARTIRIR

Spor psikolojisi dikkat ve performans artırmak için mükemmel bir yoldur. Tek ihtiyacınız olan doğru duygusal düzenleme, güçlü konsantrasyon ve optimal düzeyde öğrenmedir. Böylece spor yapmanın zorlu yönleriyle kolayca başa çıkabilirsiniz.

DAHA ÜRETKEN DUYGULAR

Fiziksel aktivite aynı zamanda duyguların daha üretken olmasını sağlar. Bu nedenle zihinsel durumunuz yarışlardaki performansınız üzerinde etkilidir. Bu nedenle elinizden gelenin en iyisi yapabilmeniz için duygularınız önemlidir. Bunun için öfkeden, hayal kırklığından ve korkudan uzak durun. Bu olumsuz duygular yerine spor yaparken daha olumlu olmaya gayret edin.

İYİLEŞME DESTEĞİ

Spor psikolojisi iyileşme sürecindeki sakat atletler için önemlidir. Atletler için sakatlığı ve yedekte kalmayı kabul etmek önem taşır. Bu bağlamda profesyoneller birçok motivasyon verici çalışma yapar. Sonuç ise hem zihinsel hem de fiziksel açıdan daha iyi bir iyileşme sürecidir. Roger Federer boşuna “Her zaman pozitif düşünürüm ve bence bu zor zamanlarda ayakta kalmamı sağlayan en önemli şeydir.”

SPOR PSİKOLOJİSİ ÇALIŞMAK

Unutmayın ki spor psikolojisini günlük hayata adapte etmek için çaba göstermeli ve çalışmalısınız. Eğer elinizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorsanız ister profesyonel ister amatör olun, bu yöntem işe yarayacaktır. Atletik hedeflerinizi elde etmek için de doğru fiziksel hazırlığın gerekli olduğunu unutmayın. Fiziksel beceri önemli fakat duygusal, stratejik, teknik ve psikolojik destek olmadığı sürece bir işe yaramaz. Doğru amaca odaklanmış bir zihin atletik hedefler açısından önemlidir ki bu da spor psikolojisinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Ve son söz de büyük ustadan:

“Kendinize güveniniz yoksa kaybet için daima bir bahane bulursunuz.”

– Carl Lewis-