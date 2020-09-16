Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
16 Eyl 2020 - 10:48- Spor G: 16 Eyl 2020 - 10:50

Spor psikolojisini günlük hayatta kullanmak için 10 neden

Psikolog ve kişisel antrenör Jonathan Garcia- Allen, günlük hayatta neden spor psikolojisini kullanmanız gerektiğine dair 10 neden sunuyor. Gelin bu nedenlere ve faydalarına birlikte göz atalım…
mask

Spor psikolojisi her zaman ideal zihinsel sağlığınızı korumayı sağlar. Ayrıca spor yaparken şekillenmenin yanı sıra zihinsel açıdan özellikle de yarış söz konusuysa hazır olmanız gerekir.  Buna psikolojide optimal düzeyde işlevsellik adı verilir.

GÜÇLENDİRME

Pozitif yönde güçlendirme özsaygıyı artırır. Bu aynı zamanda psikolojik teknik ve becerileri öğrenmenin en temel ilkesidir.

HEDEFLER

Spor psikolojisini hedeflerinize ulaşmak için kullanabilirsiniz. Doğru planlama ve gerçekçi hedeflerle olmak istediğiniz yere ulaşmak daha kolay olacaktır. Bu da özgüveninizi ve özsaygınızı artıracaktır.

GRUP UYUMU

Grup uyumuna sahip olmak grup ya da takım sporlarında büyük avantaj sağlar çünkü birlikte çalışmayı kolaylaştırır. Takım birlik içindeyse işler kolaylaşır. Atletik performansı artırır ve içerde çıkabilecek sorunları azaltır.

ÖZ-EĞİTİM

Öz- eğitim motivasyonu artırarak becerileri geliştirir. Garcia-Allen’a göre kötü alışkanlıklardan kurtulmaya da yardımcı olur. Aynı zamanda dikkat artırmaya, hedefe odaklanmaya, performans artırmaya ve egzersizin neden olduğu aşırı yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur.

GÖRSELLEŞTİRME

Spor psikolojisini hayatınıza dahil etmenizi gerektirecek bir diğer önemli neden ise görselleştirmedir. Zihinde canlandırmak endişelerinizi azaltarak daha iyi hissetmenizi sağlar.

STRES YÖNETİMİ

Spor yapmak stresi kontrol etmenin en iyi yollarından biridir. Gerçek rekabet ortamı stres yaratırken genelde aktif bir yaşam tarzına sahip olmak daha sağlıklı bir hayat sürmeye yardımcı olur. Yapmanız gerekenleri daha etkili şekilde tamamlamanızı ve stresten arınmanızı sağlar. Karmaşık durumlara daha iyi tepkiler vermeyi ve hayatın her alanında hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştırır.

DİKKAT ARTIRIR

Spor psikolojisi dikkat ve performans artırmak için mükemmel bir yoldur. Tek ihtiyacınız olan doğru duygusal düzenleme, güçlü konsantrasyon ve optimal düzeyde öğrenmedir. Böylece spor yapmanın zorlu yönleriyle kolayca başa çıkabilirsiniz.

DAHA ÜRETKEN DUYGULAR

Fiziksel aktivite aynı zamanda duyguların daha üretken olmasını sağlar. Bu nedenle zihinsel durumunuz yarışlardaki performansınız üzerinde etkilidir. Bu nedenle elinizden gelenin en iyisi yapabilmeniz için duygularınız önemlidir. Bunun için öfkeden, hayal kırklığından ve korkudan uzak durun. Bu olumsuz duygular yerine spor yaparken daha olumlu olmaya gayret edin.

İYİLEŞME DESTEĞİ

Spor psikolojisi iyileşme sürecindeki sakat atletler için önemlidir. Atletler için sakatlığı ve yedekte kalmayı kabul etmek önem taşır. Bu bağlamda profesyoneller birçok motivasyon verici çalışma yapar. Sonuç ise hem zihinsel hem de fiziksel açıdan daha iyi bir iyileşme sürecidir. Roger Federer boşuna “Her zaman pozitif düşünürüm ve bence bu zor zamanlarda ayakta kalmamı sağlayan en önemli şeydir.”

SPOR PSİKOLOJİSİ ÇALIŞMAK

Unutmayın ki spor psikolojisini günlük hayata adapte etmek için çaba göstermeli ve çalışmalısınız. Eğer elinizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorsanız ister profesyonel ister amatör olun, bu yöntem işe yarayacaktır. Atletik hedeflerinizi elde etmek için de doğru fiziksel hazırlığın gerekli olduğunu unutmayın. Fiziksel beceri önemli fakat duygusal, stratejik, teknik ve psikolojik destek olmadığı sürece bir işe yaramaz. Doğru amaca odaklanmış bir zihin atletik hedefler açısından önemlidir ki bu da spor psikolojisinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Ve son söz de büyük ustadan:

“Kendinize güveniniz yoksa kaybet için daima bir bahane bulursunuz.”

– Carl Lewis-

16 Eyl 2020 - 10:48 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sporcu olmasanız bile spor psikolojisi çok önemlidir mask
Sporcu olmasanız bile spor psikolojisi çok önemlidir
1928 Bucaspor Of’a bileniyor mask
1928 Bucaspor Of’a bileniyor
Amed’den 3 imza mask
Amed’den 3 imza
Hekimoğlu Trabzon nefes bile almıyor mask
Hekimoğlu Trabzon nefes bile almıyor
Gümüşhane 11 kişinin sözleşmesini uzattı mask
Gümüşhane 11 kişinin sözleşmesini uzattı
Boğularak ölen hentbolcu anıldı mask
Boğularak ölen hentbolcu anıldı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
11 yaşında koronavirüse yenildi mask
11 yaşında koronavirüse yenildi
Miras davasında mezarlar açılacak  mask
Miras davasında mezarlar açılacak 
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti! mask
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Cimilli İbo Kocaeli'de yoğun bakıma alındı mask
Cimilli İbo Kocaeli'de yoğun bakıma alındı
Öğretmen ve çocukları koronavirüse yakalandı mask
Öğretmen ve çocukları koronavirüse yakalandı

GALERİ

Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL