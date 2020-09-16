Spor öğretmenleri eğitim yılını açtı

İlköğretim Haftası Çelenk Sunma Programı başladı. Spor öğretmenleri de anıta çelenk koyarak, haftayı kutladı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Okul Müdürlerinin katılımıyla İzmit Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni ile yapıldı.