Kentimizi spor duayenlerinden, eski milli basketbol hakemimiz ve basketbolcumuz Yavuz Bilgin ve eşi Akbük’te evliliklerinin 34. Yılı’nı kutladı. Kentimizin en eski sporcularından Ünal Dilek ve eşi Canan hamını da katıldığı kutlama programında, Dilekler de 30.yılını kutladı. Unutulmaz bir gün yaşayan çiftler, tatilin de tadını çıkardı. Yavuz Bilgin “Kutlamamızdan geriye kalanlar. Güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bilgin ve Dilek’ler yıldönümünü kutladı
Kentimizi spor duayenlerinden, eski milli basketbol hakemimiz ve basketbolcumuz Yavuz Bilgin ve eşi Akbük’te evliliklerinin 34. Yılı’nı kutladı. Kenti...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.