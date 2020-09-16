Bilgin ve Dilek’ler yıldönümünü kutladı

Kentimizi spor duayenlerinden, eski milli basketbol hakemimiz ve basketbolcumuz Yavuz Bilgin ve eşi Akbük’te evliliklerinin 34. Yılı’nı kutladı. Kentimizin en eski sporcularından Ünal Dilek ve eşi Canan hamını da katıldığı kutlama programında, Dilekler de 30.yılını kutladı. Unutulmaz bir gün yaşayan çiftler, tatilin de tadını çıkardı. Yavuz Bilgin “Kutlamamızdan geriye kalanlar. Güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.