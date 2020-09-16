Bülent Sarı: Acele etmiyoruz

Bir anda kendini BAL’da bulan Arslanbey GB.’nin genç ve karizmatik ve beyefendi başkanı Bülent Sarı, yeni sezon için acele etmediklerini dile getirdi. Derbent muhtarı ile fikir alış verişinde de bulunan Sarı, kısa bir tatil yaptıktan sonra kente dönecek ve transferleri bitirecek. Ligin başlatılması ise zor gözüküyor.