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16 Eyl 2020 - 11:16- Siyaset G: 16 Eyl 2020 - 11:19

Merdan’a ilk ziyaret Şeker ve Aygün’den

AKP'de şubatta planlanan ancak pandemi nedeniyle ara verilen kongreler 5 Eylül’de Derince’yle yeniden başladı. Tek aday gösterilen Koray Merdan görevi devraldı. Merdan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

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Koray Merdan başkanlığındaki AKP Derince İlçe yönetimi şimdi hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor, parti çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılıyor. AKP Derince ilçe yönetimine önceki gün bir ziyaret de AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’den geldi. Bu ziyaret Merdan ve yönetimine görev öncesi moral ve motivasyon kazandırırken karşılıklı sohbet ortamında parti çalışmaları konuşuldu.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞACAK ENERJİYE SAHİBİZ”

Merdan, “2023 hedeflerine ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” derken “Ana kademe, gençlerimiz ve kadınlarımızla bu hedeflerimize ulaşacak enerjiye sahibiz” dedi.

16 Eyl 2020 - 11:16 - Siyaset

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