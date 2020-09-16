Merdan’a ilk ziyaret Şeker ve Aygün’den

Koray Merdan başkanlığındaki AKP Derince İlçe yönetimi şimdi hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor, parti çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılıyor. AKP Derince ilçe yönetimine önceki gün bir ziyaret de AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’den geldi. Bu ziyaret Merdan ve yönetimine görev öncesi moral ve motivasyon kazandırırken karşılıklı sohbet ortamında parti çalışmaları konuşuldu.
“HEDEFLERİMİZE ULAŞACAK ENERJİYE SAHİBİZ”
Merdan, “2023 hedeflerine ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” derken “Ana kademe, gençlerimiz ve kadınlarımızla bu hedeflerimize ulaşacak enerjiye sahibiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.