Avrupa Avrupa duy sesimizi, bu gelen İzmit’in ayak sesleri!

Geride bıraktığımız sezon Türkiye Kupası’nda finale kadar çıkarak büyük bir başarıya imza atan ekibimiz daha düşük bir maliyetle kurulan yeni sezon kadrosu ile de İzmit’i ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

İŞTE 2020-2021 MODEL HÜRRİYET’İN PERİLERİ :

ERICA WHEELER

EMEL SIĞIRCI

MİRAY ŞAHİN

ÇAĞLA NUR UZUNDURUKAN

KÜBRA ERAT

EGLE SIKSNINUTE

ELİF EMİRTEKİN

MILICA JOVANOVIC

CLARISSA DOS SANTOS

GÜLŞAH DUMAN

DEFNE MELISSA PAYLAR

ZÜLAL ÖZDEMİR VE NİLÜFER ULUFER