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16 Eyl 2020 - 17:00- Spor

Avrupa Avrupa duy sesimizi, bu gelen İzmit’in ayak sesleri!

Avrupa kupasında ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, 3 Ekim’de başlayacak olan yeni sezon öncesi Ramada Otel’de imza töreni düzenledi.

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Geride bıraktığımız sezon Türkiye Kupası’nda finale kadar çıkarak büyük bir başarıya imza atan ekibimiz daha düşük bir maliyetle kurulan yeni sezon kadrosu ile de İzmit’i ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

İŞTE 2020-2021 MODEL HÜRRİYET’İN PERİLERİ :

 

ERICA WHEELER

 

EMEL SIĞIRCI

 

MİRAY ŞAHİN

 

ÇAĞLA NUR UZUNDURUKAN

 

KÜBRA ERAT

 

EGLE SIKSNINUTE

 

ELİF EMİRTEKİN

 

MILICA JOVANOVIC

 

CLARISSA DOS SANTOS

 

GÜLŞAH DUMAN

 

DEFNE MELISSA PAYLAR

 

ZÜLAL ÖZDEMİR VE NİLÜFER ULUFER

 

 

 

16 Eyl 2020 - 17:00 - Spor

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