Avrupa Avrupa duy sesimizi, bu gelen İzmit’in ayak sesleri!

Geride bıraktığımız sezon Türkiye Kupası’nda finale kadar çıkarak büyük bir başarıya imza atan ekibimiz daha düşük bir maliyetle kurulan yeni sezon kadrosu ile de İzmit’i ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.
İŞTE 2020-2021 MODEL HÜRRİYET’İN PERİLERİ :
ERICA WHEELER
EMEL SIĞIRCI
MİRAY ŞAHİN
ÇAĞLA NUR UZUNDURUKAN
KÜBRA ERAT
EGLE SIKSNINUTE
ELİF EMİRTEKİN
MILICA JOVANOVIC
CLARISSA DOS SANTOS
GÜLŞAH DUMAN
DEFNE MELISSA PAYLAR
ZÜLAL ÖZDEMİR VE NİLÜFER ULUFER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.