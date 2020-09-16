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16 Eyl 2020 - 15:45- Eğitim G: 16 Eyl 2020 - 15:47

Gölcük Halk Eğitim’de destek kursları başladı

Gölcük Halk Eğitim Merkezinde 2021 TYT-AYT Sınavlarına yönelik “Destekleme ve Yetiştirme Kursları” başladı
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Gölcük İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Gölcük Halk Eğitim Merkezinde her yıl  lise mezunu öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları için Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor. 2021 yılında yapılacak TYT ve AYT sınavlarına hazırlanacak öğrenciler için bu yılda Gölcük Halk Eğitim Merkezinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında dersler başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan, koronavirüs önlemlerine uygun şekilde düzenlenen eğitim ortamında işlenen derslerin hâlihazırda Salı- Cuma günleri 09.00-16.00 arasında verildiğini söyledi. Ceyhan, e-kurs.meb.gov.tr adresinden kursa kayıt yaptıran tüm öğrencileri derslere beklediklerini belirtti.

16 Eyl 2020 - 15:45 - Eğitim

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