YRP Gölcük’te gençlerin Başkanı Doğaner

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük ilçe Başkanlığı’na atandıktan sonra yeni yönetimini oluşturmak için atamalar yapan İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt, Gölcük gençliğini Enes Doğaner’e emanet etti. İlçe binasında gerçekleşen toplantıda, gençlik kolları başkanlığına atanan Enes Doğaner’e atama belgesini takdim eden Başkan Bayazıt, “İlçemizin dinamosu olacak gençlik kollarına Enes Doğaner kardeşimiz atanmıştır, kendisine yeni görevinde başarılar diliyor ve bu atamanın genç başkanımızın şahsına, ilçemize ve Gölcük gençliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Doğaner ise, “40 yıldır dinmeyen milli görüş sevdasını tüm Gölcük gençliğine aşılamak için elimizden ve yüreğimizden geleni yapacağız. Yıllardır milletimizin dilinden düşmeyen 94 ruhunu ve Refah partisinin tarihe geçen büyük başarılarını tekrardan Yeniden Refah Partimiz çatısı altında hem yaşamaya hem de aziz milletimize yaşatmaya geldik” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.