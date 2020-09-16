28 yaşındaki işçi, serviste kalp krizi geçirdi

Olay, geçtiğimiz gün Derince Bora Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Ahmet Kılıç çalıştığı lastik fabrikasında mesaisinin bitmesinin ardından işçi servisine bindi. İşçi servisi seyir halindeyken Kılıç, bir anda fenalaştı. Durumu gören diğer işçiler servis aracı sürücüsüne durumu söyleyerek aracı durdurmasını istedi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kılıç’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.