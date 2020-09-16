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16 Eyl 2020 - 15:47- Asayiş G: 16 Eyl 2020 - 15:50

28 yaşındaki işçi, serviste kalp krizi geçirdi

Derince’de çalıştığı lastik fabrikasına ait işçi servisi ile evine dönerken kalp krizi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, geçtiğimiz gün Derince Bora Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Ahmet Kılıç çalıştığı lastik fabrikasında mesaisinin bitmesinin ardından işçi servisine bindi. İşçi servisi seyir halindeyken Kılıç, bir anda fenalaştı. Durumu gören diğer işçiler servis aracı sürücüsüne durumu söyleyerek aracı durdurmasını istedi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kılıç’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

16 Eyl 2020 - 15:47 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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