Yenikent Sosyal Tesisleri Projesi ilçeye değer katacak

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ile birlikte şantiyeleri gezerek, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Başkan Aygün, Yenikent Mahallesi’nde yapımı süren Sosyal Tesisler ve Kapalı Pazar Alanı projesinde incelemelerde bulundu. Kapalı pazar etabı 2019 yılı aralık ayında hizmete açılan proje sosyal tesislerin de tamamlanmasıyla birlikte çok amaçlı olarak hizmet vermeye başlayacak. Giriş katı ile pazartesi günleri semt pazarına ev sahipliği yapan Yenikent’teki kapalı pazarın kullanılan bu bölümü diğer günler ise otopark alanı olarak hizmet veriyor.

AYGÜN’DEN İNCELEMELER

Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Aygün, devam eden çalışmalarla ile ilgili bilgiler vererek “Kapalı pazar etabını daha önce hizmete açtığımız projemizde çalışmalarımız sürüyor. Tamamlanması ile birlikte sosyal tesislerimizi bu yıl içerisinde halkımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki projemiz ilçemize ayrı bir değer katacak” dedi. Kapalı Pazar hizmeti ile vatandaşların memnuniyetini kazanan proje tamamlandığı zaman üst katlarında düğün salonları, nikah ve çok amaçlı salon, bowling salonu, kafeteryalar, kurs merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarına ayrılmış alanlar da faaliyete geçecek.