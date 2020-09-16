İzmit’e Anne Taksi geliyor

Sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında önemli adımlar atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, çok farklı bir projeye daha imza atıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçecek olan Anne Taksi uygulamasıyla birlikte, sosyo-ekonomik durumu uygun olmayan ailelerde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaşılabilecek.

ANNELERİN YANINDAYIZ

Anne Taksi projesiyle birlikte doğum yapan ve ekonomisi uygun olmayan annelerin hastaneden evlerine güvenle ve ücretsiz ulaşabileceklerini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak, sosyo-ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlarımıza yönelik uygulamaya alacağımız Anne Taksi projesiyle, yeni doğum yapan annelerimizin yanında olarak, telaşlı zamanlarında onlara destek olmak istedik. Doğumdan sonra evlerine güvenle gitmeleri için hayata geçireceğimiz bu projeyle İzmit’te doğum yapan kadınlarımızı yalnız bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.