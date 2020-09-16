Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
16 Eyl 2020 - 15:52- Gündem G: 16 Eyl 2020 - 15:54

İzmit’te geri dönüşüm hamlesi

Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla geri dönüşüm konusunda Türkiye’de öncü belediye haline gelen İzmit Belediyesi, cam atıkların toplanması ve taşınması için önemli bir protokole imza attı

mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve geldiği günden beri daha temiz ve daha yaşanabilir İzmit için geri dönüşüm seferberliği başlatan İzmit Belediyesi, cam atıkların toplanarak hem çevrenin korunması hem de atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırılması kapsamında önemli bir protokole imza attı. İzmit Belediyesi, cam atıkların toplanması ve taşınması konusunda Cam Kırığı Hurda Nakliyat firmasıyla 3 yıllık anlaşma imzaladı.

DAHA TEMİZ BİR İZMİT

İzmit’in geleceğini koruma konusunda büyük öneme sahip anlaşma için İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Cam Kırığı Hurda Nakliyat Firması Yetkilisi Serap İlgün hazır bulundu. Yapılan görüşmeler sonrasında imzalanan protokol ile kentin daha temiz ve daha yaşanılabilir olmasına katkı sağlandı.

CAM KUMBARA SAYISI

İmzalanan protokol sonrası atık camların geri dönüştürülmesindeki önemine vurgu yapan firma yetkilileri, yıllık ortalama 220 ton cam atığının toplandığını, yürütülecek ortak çalışmalar ile bu sayısın daha da yukarı çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Camın yüzde yüz geri dönüştürülebilir bir madde olduğunu aktaran yetkililer, hastane, alışveriş merkezi, siteler, kamu kurum ve kuruluşları ile cadde ve sokaklarda bulunan yaklaşık 160 adet cam kumbarası sayısının önümüzdeki günlerde arttırılarak daha çok atık cam toplanacağını kaydetti.

16 Eyl 2020 - 15:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yenikent Sosyal Tesisleri Projesi ilçeye değer katacak mask
Yenikent Sosyal Tesisleri Projesi ilçeye değer katacak
İzmit’e Anne Taksi geliyor mask
İzmit’e Anne Taksi geliyor
YRP Gölcük’te gençlerin Başkanı Doğaner mask
YRP Gölcük’te gençlerin Başkanı Doğaner
KTO Başkanı Öztürk'ten Ahilik Haftası mesajı mask
KTO Başkanı Öztürk'ten Ahilik Haftası mesajı
Barış ve Eşitlik Partisi’nden Gelecek Gölcük’e ziyaret mask
Barış ve Eşitlik Partisi’nden Gelecek Gölcük’e ziyaret
KTO ziyaretlerini tedbirler kapsamında sürdürüyor mask
KTO ziyaretlerini tedbirler kapsamında sürdürüyor
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
11 yaşında koronavirüse yenildi mask
11 yaşında koronavirüse yenildi
Miras davasında mezarlar açılacak  mask
Miras davasında mezarlar açılacak 
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti! mask
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek... mask
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek...
Cimilli İbo Kocaeli'de yoğun bakıma alındı mask
Cimilli İbo Kocaeli'de yoğun bakıma alındı

GALERİ

Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL