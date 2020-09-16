İzmit’te geri dönüşüm hamlesi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve geldiği günden beri daha temiz ve daha yaşanabilir İzmit için geri dönüşüm seferberliği başlatan İzmit Belediyesi, cam atıkların toplanarak hem çevrenin korunması hem de atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırılması kapsamında önemli bir protokole imza attı. İzmit Belediyesi, cam atıkların toplanması ve taşınması konusunda Cam Kırığı Hurda Nakliyat firmasıyla 3 yıllık anlaşma imzaladı.

DAHA TEMİZ BİR İZMİT

İzmit’in geleceğini koruma konusunda büyük öneme sahip anlaşma için İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Cam Kırığı Hurda Nakliyat Firması Yetkilisi Serap İlgün hazır bulundu. Yapılan görüşmeler sonrasında imzalanan protokol ile kentin daha temiz ve daha yaşanılabilir olmasına katkı sağlandı.

CAM KUMBARA SAYISI

İmzalanan protokol sonrası atık camların geri dönüştürülmesindeki önemine vurgu yapan firma yetkilileri, yıllık ortalama 220 ton cam atığının toplandığını, yürütülecek ortak çalışmalar ile bu sayısın daha da yukarı çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Camın yüzde yüz geri dönüştürülebilir bir madde olduğunu aktaran yetkililer, hastane, alışveriş merkezi, siteler, kamu kurum ve kuruluşları ile cadde ve sokaklarda bulunan yaklaşık 160 adet cam kumbarası sayısının önümüzdeki günlerde arttırılarak daha çok atık cam toplanacağını kaydetti.