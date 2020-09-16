Olay 2014 yılında İzmit'te Barlar Sokağı’nda bulunan THE MACHO barda meydana geldi. Edinilen bilgilere bara müşteri olarak gelen Murat Kibar istediği müziğin açılmaması üzerine bar sahibi Muharrem Arpacı ile tartıştı. Tartışmanın yükselmesiyle Muharrem Arpacı, Murat Kibar tarafından öldürüldü. Murat Kibar ise Arpacı tarafından kolundan ve dizinden yaralandı. Olay yerinden kaçan Kibar, polise teslim oldu. 2014 yılında olayın ardından açılan davanın görülmesine 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Kibar ve Fevzi Durak katılmadı. Duruşmada taraf avukatları müvekkillerinin beraatini isteyerek savunmalarını gerçekleştirdi. Mahkeme heyeti yeniden görülen davada eski verdiği kararını tekrar ederek sanık Fevzi Durak hakkında 12 yıl 6 ay, Murat Kibar’a ise 5 yıl hapis cezası verdi.
Macho Bar cinayetinde ceza yağdı
Kocaeli’de istediği müziği açmadığı için bar sahibini öldüren şahsa 5 yıl, davanın diğer sanığına 12 yıl 6 ay ceza verildi.
16 Eyl 2020 - 15:54 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.