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16 Eyl 2020 - 16:00- Gündem G: 16 Eyl 2020 - 16:05

Düğünde toplanan takıları Kızılay’a bağışladı

Gebze ilçesinde yaşayan iş insanı Adnan Sak ve eşi Güler Sak örnek bir davranışta bulundu. Sak çifti geçtiğimiz günlerde oğulları Fatih Sak’ı, Gebzeli iş insanı Razaman Duman ve Fatma Duman çiftinin kızları Seda Duman ile evlendirdi. Sak ve Duman aileleri aldıkları kararla; düğünde toplanan tüm takıları Kızılay’a bağışladı.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze'de yaşayan iş insanı Adnan Sak ve eşi Güler Sak'ın oğulları Fatih Sak, Gebzeli iş insanı Razaman Duman ve Fatma Duman çiftinin kızları Seda Duman ile dünya evine girdi. Sak ve Duman aileleri aldıkları kararla; düğünde toplanan tüm takıları Kızılay’a bağışladı. Gebzeli iş insanı Adnan Sak, oğlu için gerçekleştirdiği düğüne pandemi sebebiyle sınırlı sayıda akrabasını davet etti. Çevre illerden davetli kabul etmediği için akrabalarının darıldığı Sak, takıları Kızılay’a bağışladı.

KIZILAY'A BAĞIŞLADIM


Takı toplamanın amacını aştığı için karşı olduğunu belirten Adnan Sak, "Kızılay’ın da pandemi sürecinde yaptıklarına tanığız. Bu sebeple bağışladık” dedi. Düğünlerin artık takı toplamak için yapılır olduğunu dile getiren Adnan Sak, “Düğün yapanın ihtiyacı var diye ona destek olmak için sevenleri para ya da altın takarlar. Ama şimdilerde ne yapıyorlar? ‘Şu kişi bu kadar taktı’ diye not alıyorlar. Onun düğününde o miktarda götürüp takmak için yazıyorlar. Sanki borç veriyorlar. Gün geldiğinde belki o adamın geri takabilecek durumu olmayacak. Bu sıkıntı oluyor. Düğünler öyle bir hal aldı ki manevi değerini kaybetti. ‘Düğün’ deyince akla takı geliyor. Bu üstünde durulması gereken bir mevzu. Adam geliyor takısını takıp çekip gidiyor. Bir de gelmeyip başkasıyla takı yollayanlar var. Ben bundan iğreniyorum. Benim senin parana değil, sana ihtiyacım var. Bir tane oğlum evleniyor. Sadece gelip mutluluğuma ortak olmanı istiyorum. Bütün bunların yeniden değer bulmasını amaçlıyorum. Bu yüzden geline ayrıca aldığımız bilezik gibi ziynet eşyası dışında düğünde takılan tüm paraları Kızılay’a bağışladım. Öte yandan Kızılay’ın pandemi sürecinde neler yaptığını çok iyi gördük” dedi.

DÜĞÜNDEN ÖNCE KISITLAMA GETİRİLDİ

Pandemi dönemindeki tedbirlere gösterdikleri hassasiyeti de dile getiren Adnan Sak, “Pandemi sürecinde aracımızla da Kızılay’a destek olduk. Düğünde ne toplandıysa hepsini de Kızılay’a bağışladık. Darıca şubesi gelip dekontu teslim alacak. Bunun pek gündeme gelmesini istemiyorum. Fakat örnek olabilir diye düşünüyorum. Pandemi tedbirlerimizi gündeme getirebilirsiniz. Biz devlet yasak getirmeden nişanımızı iptal ettik. Sonra bizim düğün cumartesiyken 2 gün öncesinde düğünlere kısıtlama getirildi. Kısıtlama gelmeden önce Kocaeli ili dışından hiç kimseyi davet etmedik. Memleketten gönül koyanlar oldu. ‘Gelmeyin istemiyoruz’ dedik. ‘Adapazarı’ndan doğusu, Çorlu’dan batısı davetli değil’ diye duyurduk. ‘Bir kişi gelip virüsü düğündeki başkasına bulaştırırsa bunun vebali bize ağır gelir’ dedik. Böyle bir karar aldık. Düğünümüzde de çok yoğun kontrol ekibi kurduk. İki kişiyi yan yana getirmedik, sürekli uyardık. Sadece su ikram ettik. Maskelerimizi sadece fotoğraf çekilirken çıkardık. Herkes kurallara hassasiyetle uymalı. Ve düğünlerimizde eski maneviyatı korumaya özen göstermeli” diye konuştu.

16 Eyl 2020 - 16:00 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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