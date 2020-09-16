Bilgi Küpü Okulları’nın hijyen tedbirleri TSE tarafından tescillendi

Koronavirüs (Covid19) salgını tehlikesine karşı öğrenci, veli ve çalışanlarının sağlığını korumak için üst düzey önlemler aldıklarını belirten Bilgi Küpü Okulları yetkilileri “Okulumuzda gerçekleştirilen denetimler sonucu TSE COVID19 ‘Okulum Temiz Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk okullardan olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığının birinci planda yer aldığı Bilgi Küpü Okullarında sağlıklı bir okul ortamı oluşturabilmek amacıyla alınabilecek tüm fiziki önlemleri aldık.

OKULUM TEMİZ BELGESİ

Tek kişilik sıralarda Mesafe, Maske ve Temizlik kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen lisesi olmak üzere sınıflarda, koridorlarda, yemekhanede, kantinlerde ve lavabolarda olmak üzere tüm alanlarda öğrencilerin ve çalışanların uyması gereken tüm tedbirler yazılı ve görseller halinde bulunmaktadır.Bilgi Küpü Okulları fiziki yapıda ve işleyişte olarak her türlü tedbiri almıştır. Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı günlerde kullanacağımız prosedürleri yazılı hale getirdik. İçinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı şekilde atlatıp bir an önce öğrencilerimize kavuşacağımız günleri özlemle bekliyor. Bilgi Küpü Okullarının TSE ‘‘Okulum Temiz Belgesi’’ alınmasında emeği geçen başta kurucularımıza, personelimize, velilerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.’’ dediler.