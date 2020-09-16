Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
16 Eyl 2020 - 16:38- Eğitim G: 16 Eyl 2020 - 17:07

Aydoğan, “MEB endişeleri gideremedi”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Vali Seddar Yavuz ile görüştükten sonra 21 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim hakkında açıklamalarda bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan bir dizi temasta bulumak için dün kentimize geldi. Aydoğan, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinin ardından öğle saatlerinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile valilik makamında görüştü. Genel Başkan Aydoğan, yapılan görüşmeden sonra valilik önünde Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Aydoğan yaptığı açıklamada; “MEB’in bugüne kadar öğrenci ve velilerin endişelerini giderecek, güven verici açıklamalar yapmaktan kaçınması, endişe ve kafa karışıklığını daha arttırmıştır” dedi.


OLUMSUZ ETKİLERİ ARTMAKTADIR

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı,”Dünya genelinde bütün eğitim kademelerinde bir buçuk milyarın üzerinde öğrencinin eğitim yaşantısı pandemiden kaynaklı olağan akışının dışına çıkmış, eğitim alanında da bir kriz yaşanmaya başlanmış, geleneksel yüz yüze eğitim ortamlarından zorunlu olarak uzaklaşılmıştır. Eğitim sürecinde yaşanan zorunlu boşluk ‘uzaktan eğitim’ uygulamaları ile kapatmaya çalışılsa da, yaşanan sürecin eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler üzerindeki olumsuz etkileri artarak sürmektedir. Bugün okulların açılıp açılmaması ile ilgili yürütülen tartışmaları takip eden herkes, ülkemizde salgının geldiği aşamayı ve eğitim-öğretim süreçlerine yönelik olası etkilerini kaygıyla takip etmektedir.

ÖNLEMLER ALINMADI

MEB’in bugüne kadar öğrenci ve velilerin endişelerini giderecek, güven verici açıklamalar yapmaktan kaçınması, endişe ve kafa karışıklığını daha arttırmıştır. MEB, okulların salgına karşı her türlü ihtiyacını karşılayarak, okulları her açıdan sağlıklı ve güvenli hale getirecek önlemleri maalesef almamıştır. MEB, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi konusunda sorumluluk almaktan ısrarla kaçınırken, bütün sorumluluğu eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin üstüne yıkmak istemesini kabul etmediğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

EŞİTSİZLİK DAHA DA DERİNLEŞMEKTE

Türkiye'de okulları açmayı planlarken, özel okul ve devlet okulları için farklı uygulamaların gündeme gelmesi, okullar ve öğrenciler arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirecektir. Uzaktan eğitime erişimde çok ciddi sıkıntılar yaşanırken, öğrencilerin uzaktan eğitime erişimini sağlayacak hazırlıklar yapılmadan atılacak her adımın mevcut eşitsizliği daha da derinleştirmesi kaçınılmazdır. Bazı özel okullarda 8. ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime başlamıştır. Özel okullar yüz yüze eğitime geçerken, MEB’in gerekli hazırlıkları yaparak bunu başaramaması kabul etmek mümkün değildir.”

EĞİTİM-SEN’İN ÖNERİLERİ NELER?

 Öğrencilerin eğitim ve yaşam hakkı bir bütündür. Öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığını, yaşamını güvenceye almadan eğitim hakkının güvenceye alınması mümkün değildir.

 Öğrencilerin okula gelip giderken kullandıkları ulaşım araçları önemli oranda sağlık riski oluşturmaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için öğrencilerimiz ve bütün eğitim emekçileri için ücretsiz servis olanağı sağlanmalıdır.

 Okullar açılmadan önce fiziksel mesafe ve hijyen planlaması yapılmalıdır. Devlet okullarında bir sınıfta en fazla 12 öğrenci olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

 Taşımalı eğitime son verilerek, köy okulları yeniden eğitime açılmalıdır.

 Bütün eğitim kurumlarında sağlık birimleri oluşturulmalı, yeterli sayıda doktor ve hemşire görevlendirilmelidir.

 Bütün eğitim kurumlarının maske, dezenfekten, temizlik ve hijyen malzemeleri ücretsiz karşılanmalıdır.

 Öğrencilerimize ve öğretmenlere uzaktan eğitim için gerekli internet, teknik destek, bilgisayar veya tablet ücretsiz olarak verilmelidir.

16 Eyl 2020 - 16:38 - Eğitim

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük Halk Eğitim’de destek kursları başladı mask
Gölcük Halk Eğitim’de destek kursları başladı
İL Milli Eğitim Müdürü’nden denetim mask
İL Milli Eğitim Müdürü’nden denetim
Kocaeli Marmara Koleji’ne yeni koordinatör mask
Kocaeli Marmara Koleji’ne yeni koordinatör
Amiral İlkokulu’ndan Okulları Açalım Projesi mask
Amiral İlkokulu’ndan Okulları Açalım Projesi
Bilgi Köprüsü Montessori’de 'okula uyum süreci' konuşuldu mask
Bilgi Köprüsü Montessori’de 'okula uyum süreci' konuşuldu
Çocuklara “DİJİTAL SÜRE” uyarısı! mask
Çocuklara “DİJİTAL SÜRE” uyarısı!
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
11 yaşında koronavirüse yenildi mask
11 yaşında koronavirüse yenildi
Miras davasında mezarlar açılacak  mask
Miras davasında mezarlar açılacak 
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti! mask
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek... mask
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek...
Cimilli İbo Kocaeli'de yoğun bakıma alındı mask
Cimilli İbo Kocaeli'de yoğun bakıma alındı

GALERİ

Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL