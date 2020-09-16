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16 Eyl 2020 - 16:56- Gündem G: 16 Eyl 2020 - 17:00

Kapanönü Çarşısı’nda tarihi değişim başladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek, esnafa bilgi aktardığı Tarihi Kapanönü Çarşısı’nda, uzun yılların ardından tadilat ve yenileme çalışmaları başladı 

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İzmit’in tarihi mekânlarından olan ve geçmişi 16. Yüzyıla dayanan Tarihi Kapanönü Çarşısı’nda beklenen yenileme çalışmaları başladı. İzmit Belediyesi tarafından proje ve ihale süreci tamamlanan Kapanönü Çarşısı’nda önceki gün itibariyle tadilat çalışmalarına geçildi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Hürriyet’in esnafla bir araya gelerek yapılacak yenilemelerle ilgili bilgi verdiği Kapaönü Çarşısı yenileme çalışmaları kapsamında ekipler Çarşının çevresine iskele kurulumunu sürdürüyor.

DAHA ESTETİK BİR KAPANÖNÜ

Dün gece saatlerinden itibaren çatı kısmında tadilat ve yenileme çalışması yapılabilmesi için iskele kuran ekipler, iskele kurulumu tamamlandıktan sonra, esnafa engel olmadan gündüzleri de çalışmaları sürdürecek. Kapaönü Çarşısı’ndaki çalışmalar kapsamında, polikarbon çatı örtüsü komple sökülüp yeniden yapılacak. Çarşı içerisindeki tüm demir donanımlar temizlenip boyanacak. Çatı kısmındaki oluklar yenilenerek su yalıtımı yapılacak. Ayrıca çarşı içerisinde kullanılacak dekoratif aydınlatmalar ile çarşı ışıl ışıl ve daha estetik bir görünüme kavuşacak. 

ÖZGÜN DOKUSU ÖN PLANA ÇIKACAK

İzmit kent merkezi içerisinde İstiklal ve Demiryolu Caddeleri arasında bulunan 16. yüzyıldan beri ticari faaliyetlerin yürütüldüğü, çok eski dükkanların yer aldığı Kapanönü Çarşısı, İzmit için tarihi ve kültürel bir miras olarak görülüyor. Kuyumcular Sokak, Bozaçhan Sokak, Kapanönü Sokak ve Kemaliye Caddesi olmak üzere dört adet sokaktan oluşan çarşı, eski görüntüsünde iki katlı ahşap yapılardan oluşuyordu. Zamanla özellikle çarşının iç kısımlarındaki dükkanların üzerinde ilave katlar yapılması çarşısının özgün dokusunda ciddi bozulmalara yol açmıştı. İzmit Belediyesi yenileme çalışmalarıyla, çarşının özgün dokusunu da ön plana çıkarmak istiyor. 

HÜRRİYET, ESNAFA HAZIRIZ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde önce Kapanönü ardından Ayakkabıcılar Çarşısı esnafıyla bir araya gelen
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Burası uzun zamandır yenilenmesini düşündüğümüz bir noktaydı. Sizlerle birçok kez istişareler ettik. Mimarlarımız buranın üzerine çalıştılar. Belirlenen proje çerçevesinde ihale sürecini başlattık. Ve ihale sürecimiz de tamamlandı. Şimdi siz ne zaman isterseniz biz burada çalışmaya başlayabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Esnafın da kararının ardından Tarihi Kapanönü Çarşısı’nda yenileme çalışmaları başladı. Yoğun iş günlerinde çalışma yapılmayacak projenin, 90 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

16 Eyl 2020 - 16:56 - Gündem

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