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16 Eyl 2020 - 19:03- Gündem G: 16 Eyl 2020 - 21:01

İzmit Halil Sezai’yi istemedi!

İlimizin kaliteli eğlence mekanlarından olan Myhane, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat döven Halil Sezai'nin konserini iptal kararı aldı.
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İlimizin marka eğlence mekanlarından olan Myhane’de bu akşam Hüsnü Şenlendirici ile Halil Sezai konser verecekti. Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler büyük yankı uyandırdı.

HALİL SEZAİ’NİN KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Sosyal medyadan binlerce insan Halil Sezai’ye tepki gösterdi. Meyhane-bar konseptiyle dikkat çeken ve ilimizin öncü mekanlarından Myhane’nin sahibi Mesut Korkmaz, yaşanılan olaya hassasiyet göstererek konseri iptal etme kararı aldı. Bu akşam sadece Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

UMUR ŞİRİN ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Sosyal medya hesabından konserin iptalini duyuran İzmitli iş adamı ve geniş kesim tarafından tanınan Umur Şirin, Halil Sezai’ye ilk tepki gösteren isim oldu. Meyhane İzmit’in sahipleri ile görüşen Şirin, “Yaşlı adama el kaldıran Halil Sezai’nin İzmit’te işi yok. Konserin iptal olmasını rica ettik. Dostlarımız gerekeni yaptı.” ifadelerini kullandı.

İPTALİNİ SAĞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ

Myhane’nin sahibi Mesut Korkmaz, “Bugün yaşanan tatsız olaylardan sebep, bizi seven misafirlerimizin de tavsiyelerini göze alarak Halil Sezai’nin sahnesinin iptalini sağlamış bulunmaktayız. Hüsnü Şenlendirici bu akşam Myhane sahnesinde sizinle birlikte olacaktır” ifadelerini kullandı.

16 Eyl 2020 - 19:03 - Gündem

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