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16 Eyl 2020 - 20:51- Siyaset G: 16 Eyl 2020 - 20:56

Ülkü Ocakları; “Yayından çıkmayı bekleyen ok gibi beklemekteyiz”

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı ile görüşmesi sonrası Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı’yı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kurt, "Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ömer Şanlı'yı ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldım. Koocaeli Ülkü Ocakları olarak sayın başkanımızın emrinde yayından çıkmayı bekleyen ok gibi beklemekteyiz.G Güzeldilekleri ve sözleri için Sayın Ömer Şanlı Başkanımıza çok teşekkür ederim. Başkanımın ömür boyu bir adım gerisinde, her zaman emrindeyim" ifadelerine yer verdi.

16 Eyl 2020 - 20:51 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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