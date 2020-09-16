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16 Eyl 2020 - 21:02- Gündem G: 16 Eyl 2020 - 21:23

Koronavirüs nedeniyle 63 kişi öldü

16 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 249'a yükseldi. Vaka sayısı ise 1771 artarak 296 bin 391 oldu. Öte yandan Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri, Ankara ve Mersin'de vaka sayısının arttığını belirtti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1771 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 63 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 249'a, toplam vaka sayısı ise 296 bin 391'e yükseldi.

GÜNLÜKİYİLEŞEN HASTA SAYISI 1342 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1342 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 262 bin 602'ye yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 855 bin 180, ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.

KAYSERİ, ANKARA VE MERSİN'DE VAKALAR ARTTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri, Ankara ve Mersin'de vaka sayısının arttığını belirtti.Bakan Koca açıklamasında, "En çok vaka olan iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, en yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin. Son üç günün son haftayla karşılaştırmasıyla artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir" ifadelerini kullandı.

16 Eyl 2020 - 21:02 - Gündem

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