Kaynak ustası kendini astı 

Alınan bilgiye göre Kartepe Nusretiye Mahallesinde ikamet eden Cevat Toker (38) evinin odasında kendini iple asarak yaşamına son verdi. Toker’in cansız bedenini eve gelen oğlu buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Toker'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Toker’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk babası olan Cevat Toker’in 1 yıl önce eşinden boşandığı, bir süredir ekonomik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.