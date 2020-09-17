Sporcu dikkat; ilaçta doping var !..

Uzmanlara göre, sporcu olarak tedaviniz için gerekli olan ilacı kullanmadan önce söz konusu ilacın içerisinde yasaklı etken madde olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu kontrolü, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi” mobil uygulaması aracılığı ile yapabiliyorsunuz. İşte adresler…

Android için:

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.sporcusagligi&hl=tr

IOS için :

https://itunes.apple.com/tr/app/sporcu-sağlığı/id1071778367?l=tr&mt=8