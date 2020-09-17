Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
17 Eyl 2020 - 12:53- Spor G: 17 Eyl 2020 - 12:54

Sporcu dikkat; ilaçta doping var !..

Uzmanlar ilaç kullanımı konusunda özellikle sporcuları uyarıyor.
mask

Uzmanlara göre, sporcu olarak tedaviniz için gerekli olan ilacı kullanmadan önce söz konusu ilacın içerisinde yasaklı etken madde olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu kontrolü, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi” mobil uygulaması aracılığı ile yapabiliyorsunuz. İşte adresler…

Android için:

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.sporcusagligi&hl=tr

IOS için :

https://itunes.apple.com/tr/app/sporcu-sağlığı/id1071778367?l=tr&mt=8

 

17 Eyl 2020 - 12:53 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük’e Bursa’dan transfer mask
Gölcük’e Bursa’dan transfer
Futbolcular Derneği başkanlığına İzmitli Faruk Sarman getiriliyor mask
Futbolcular Derneği başkanlığına İzmitli Faruk Sarman getiriliyor
Derince maçı bekliyor mask
Derince maçı bekliyor
Leyla atakan kupası’na müthiş başladık: 52-49 mask
Leyla atakan kupası’na müthiş başladık: 52-49
Bertuğ Başdemir: Yuvama döndüğüm için mutluyum mask
Bertuğ Başdemir: Yuvama döndüğüm için mutluyum
Melih İnan: Kendimi çok iyi hissediyorum mask
Melih İnan: Kendimi çok iyi hissediyorum
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
11 yaşında koronavirüse yenildi mask
11 yaşında koronavirüse yenildi
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek... mask
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek...
İzmit Halil Sezai’yi istemedi! mask
İzmit Halil Sezai’yi istemedi!
Bahçeden ceviz toplayan 2 kişi gözaltına alındı mask
Bahçeden ceviz toplayan 2 kişi gözaltına alındı
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı mask
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı

GALERİ

Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL