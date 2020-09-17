Bertuğ Başdemir: Yuvama döndüğüm için mutluyum

Belediye Derincespor’da çok iyi bir ekip ruhu olduğunu belirten Bertuğ şu şekilde konuştu: Tekrardan memleketime döndüm. Bazı teklifler vardı ancak yüreğimin sesini dinledim ve tüm kalbimle Derince’ye geldim. Kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi de zaman geçtikçe çok daha iyi anlayabiliyorum. Kampımız çok verimli geçti. Sert çalıştık. Dahası aile olduk. Hazırlık maçlarını kazandık ancak bunun lige yansıması çok daha önemli. İnşallah hazırlık maçlarımızdaki arzumuz ve iştahımız lig maçında da olur.

ÖNCE TAKIM

Takımda rekabet var tabii ki. Bu durum takımın çıkarları için önemli. Hepimiz tek bir amaç için, Derince için buradayız. Kişisel hedeflerimiz illa ki var ancak önce takım için elimizden geleni yapacağız. Kendi mevkiimdeki arkadaşlarım ligin üzerinde futbolcular. Benim de belli bir kalitem var. Rekabet içine gireceğiz ve iyi olan oynayacak. Hocamız da en doğru kararı verecek. Uğur hocanın adalet duygusuna hepimiz inanıyoruz. Bir futbolcu için de en önemli konu bu.