Melih İnan: Kendimi çok iyi hissediyorum

Belediye Derincespor’un genç ve başarılı kanat forveti Melih İnan, Arnavutköy maçını iple çektiğini ifade etti. Melih şu ifadelere yer verdi: Kamp çok iyi geçti. Tüm hazırlık maçlarımızı kazandık. 2. Lig’den Eyüp’ü de mağlup ettik. İyi durumdayız. Arnavutköy maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bireysel olarak da kendimi hazır hissediyorum ve maçı bekliyorum. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımda aile ortamı var. 2. Lig’e çıkmak için kurulan takımımızda ortamımızın da saha içine yansıyacağını düşünüyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.