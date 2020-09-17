Leyla atakan kupası’na müthiş başladık: 52-49

İzmit Belediyespor, Siyahi yıldızı Erica Wheeler ve Fenerbahçe’nin Amerikalıları Kayla McBride ile Kiah Stokes’in forma giyemediği maçat iyi başladı. Egle ile pota altından üst üste sayılar bulan ekibimiz, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 32-20 önde girdi. Üçüncü çeyrekte konuk ekip, iyi savunmasının yanında Celicia, Olcay ve Tuğçe’yi devreye soktu. Son 10 dakika ise nefes kesti. Maçın sonuna doğru skor 50-49’a geldi. Milica’nın serbest atışları ile fark 3’e çıktı. Fenerbahçe son hücumda sayı bulamayınca İzmit Belediyespor güçlü rakibini 52-49 mağlup etti.

HÜRRİYET DE İZLEDİ…

İzmit Belediyespor’da Egle14 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Ayrıca Milica 10, çok iyi bir performans ortaya koyan Kübra 9 sayı 6 asist, Breziyalı Dos Santos 7 sayı 8 ribaunt, Elif ve Gülşah da 6’şar sayı ile oynadı. Konuk ekipte Tuğçe’nin 13, Celicia’nın 10, Shelby ve Olcay Çakır’ın da 9’ar sayısı yeterli olmadı. Karşılaşma, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanırken mücadeleyi İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet de izledi.

SON GÜN HATAY İLE

Hürriyet maçın oyuncusu seçilen Litvanyalı Egle’ye ödülünü takdim etti ve spor basınına da ilgisinden ötürü teşekkür etti. İlk gün Beşiktaş, Hatay’ı 66-60 mağlup etti. İzmit ekibi dün Beşiktaş ile Fenerbahçe de Hatay ile oynayacaktı. Mavi Yeşillilerin bu akşamki rakibi ise Hatay olacak. Yahya Kaptan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Bu karşılaşmanın ardından ödüller sahiplerini bulacak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 52 - FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 49

SALON: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER:Tolga Ediz***, Hakan Gerey***, Münevver Özemre***

İZMİT BELEDİYESPOR: Miray*, Gülşah*** (6), Kübra**** (9), Elif**(6), Egle**** (14), Emel*, Milica Jovanovic*** (10), Dos Santos*** (7)

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Tuğçe *** (13), Celicia Zandalisini *** (10), Olcay Çakır*** (9), Sevgi**, Shelby (9), (6), Banu*(2)

1.PERİYOT: 16 – 12, 2. PERİYOT: 32 – 20, 3. PERİYOT: 38 – 34, MAÇ SONUCU: 52-49