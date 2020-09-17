Hararetimiz arttı!

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kocaelispor’da heyecan artıyor. Pazar akşamı 19.00’da başlayacak olan maçta Sarıyer’i konuk edecek olan yeşil siyahlılar önceki günü çift antrenmanla geçti. Takımın santrforları Yaser ve Batuhan’ın sakalığı, Erdinç’in de cezalı olduğu Kocaelispor’da santrofor sıkıntısı yaşanıyor. Bu krizin Mervan ile aşılacağı düşünülüyor. Yalova maçında sahaya santrfor çıkan Cerem Talha’nın da 11’de maça başlama ihtimali var.Önceki günkü çalışmada kaleci İsmet izinli olduğu yer almadı, Yaser ise çalışmayı kenardan takip etti.