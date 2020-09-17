Derince maçı bekliyor

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da sosyal medya iş başında. Profesyonel kulüpler arasında sosyal medya adına son derece başarılı işlere imza atan sarı lacivertli kulüp yaptığı şık tasarımla maçın bilgilerini Sercan, Yunus Emre ve Koray ile paylaştı. Silivri Stadı’nda oynanacak olan maç pazar günü saat 16.00’da başlayacak.