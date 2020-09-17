Futbolcular Derneği başkanlığına İzmitli Faruk Sarman getiriliyor

Derneğin salgın nedeniyle ertelenen olağan genel kurulu 23 Eylül 2020 tarihinde, yeterli çoğunlu sağlanamadığı takdirde 30 Eylül 2020’de yapılacak. Tek başkan adayı Kocaeli futbolunun yetiştirdiği, efsane kaptanlardan Faruk Sarman olacak. Sarman, oluşturacağı yepyeni ekiple derneği en güzel şekilde temsil etmeye çaba gösterecek. Siyasi yönü de olan Sarman’ın göreve gelişi, derneğin aktivitelerini daha da artırması anlamına geliyor.