Gölcük’e Bursa’dan transfer

Gölcükspor, Bursa’dan genç kanat oyuncusu Tayfun Bebek ile 1 yıllığına kiralık anlaşma yaptı. 2000 Trabzon doğumlu futbolcu 5 yıldır Bursaspor’da oynuyor ve yeşil beyazlı ekipte 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.