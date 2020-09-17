'Ödev' gerekçesiyle çocuklara ilginç sorular!

Başiskele'de bir Anadolu lisesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İbrahim K., öğrencilerden inançları ve yaşam tarzlarıyla ilgili monolog yazmalarını istedi. Öğrencilere, “Kız veya erkek arkadaşın var mı? Instagram ya da Facebook kullanıyor musun? Namaz kılıyor musun?” gibi sorular soran öğretmen, ödevin bu sorulara yanıt verilerek oluşturulmasını istedi. Veliler, ödev adı altında öğrencilere bu tarz soruların sorulmasına tepki gösterdi.

SEVGİLİN VAR MI?

Başiskele'de yer alan bir Anadolu lisesinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine öğrencilere sorulan sorular, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Öğrencilerin, “Bir yaratıcıya inanıp da yaratıcı ve uyulan dine göre hareket edilmeme nedenini” tartışmasını isteyen İbrahim K., buna ilişkin bir monolog yazılmasını talep etti. Sorular arasında, “Sevgilin var mı? Varsa neden? Kılık kıyafetine dikkat ediyor musun? Instagram ve Facebook gibi sosyal medya organlarını işe yaramadığı halde kullanıyor musun? TV’de inancına ters düşen birçok şey yayınlanıyor, izliyor musun? Namaz kılıyor musun?” gibi öğrencilerin özel hayatına ilişkin konular da yer aldı.

ÖDEVİ İSTEMİYORUM

Soruları gören öğrenciler, durumu ailelerine bildirdi. Çok sayıda aile, okul yönetimini arayarak tepki gösterdi. BirGün’e konuşan bir veli, çocuğunun, “Baba ben bu ödevi yapmak istemiyorum. Sen bile bana bu soruları sormuyorsun, bunlar özel hayatımla ilgili” dediğini anlattı. Okul yönetimiyle görüştüğünü belirten veli, yönetimden, “Gerekeni yapacağız” yanıtı aldığını söyledi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Veli-Der Kocaeli Şubesi’ne çok sayıda şikâyet ulaştı. Derneği arayan veliler, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek seslerinin duyurulmasını istedi. Kocaeli Veli-Der Şube Başkanı Göksal Yılmaz, öğrencilerin özel hayatlarıyla ilgili soruları ödev adı altında soran öğretmenle ilgili gerekli işlemin yapılması için mücadele edeceklerini belirtti. Yılmaz, Veli-Der Kocaeli Şubesi’nin olayın takipçisi olacağını belirterek, “Benzer uygulamalara maruz kalan velilerimiz, derneğimize ulaşabilir” diye konuştu. (Birgün)