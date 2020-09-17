Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
17 Eyl 2020 - 14:17- Gündem G: 17 Eyl 2020 - 15:10

'Ödev' gerekçesiyle çocuklara ilginç sorular!

Başiskele’de bir Anadolu lisesinin Din Kültürü dersinde ödev için öğrencilere “Sevgilin var mı? Namaz kılıyor musun?” gibi sorular sorulmasına çok sayıda aile tepki gösterdi.
mask

Başiskele'de bir Anadolu lisesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İbrahim K., öğrencilerden inançları ve yaşam tarzlarıyla ilgili monolog yazmalarını istedi. Öğrencilere, “Kız veya erkek arkadaşın var mı? Instagram ya da Facebook kullanıyor musun? Namaz kılıyor musun?” gibi sorular soran öğretmen, ödevin bu sorulara yanıt verilerek oluşturulmasını istedi. Veliler, ödev adı altında öğrencilere bu tarz soruların sorulmasına tepki gösterdi.

SEVGİLİN VAR MI?

Başiskele'de yer alan bir Anadolu lisesinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine öğrencilere sorulan sorular, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Öğrencilerin, “Bir yaratıcıya inanıp da yaratıcı ve uyulan dine göre hareket edilmeme nedenini” tartışmasını isteyen İbrahim K., buna ilişkin bir monolog yazılmasını talep etti. Sorular arasında, “Sevgilin var mı? Varsa neden? Kılık kıyafetine dikkat ediyor musun? Instagram ve Facebook gibi sosyal medya organlarını işe yaramadığı halde kullanıyor musun? TV’de inancına ters düşen birçok şey yayınlanıyor, izliyor musun? Namaz kılıyor musun?” gibi öğrencilerin özel hayatına ilişkin konular da yer aldı.

ÖDEVİ İSTEMİYORUM

Soruları gören öğrenciler, durumu ailelerine bildirdi. Çok sayıda aile, okul yönetimini arayarak tepki gösterdi. BirGün’e konuşan bir veli, çocuğunun, “Baba ben bu ödevi yapmak istemiyorum. Sen bile bana bu soruları sormuyorsun, bunlar özel hayatımla ilgili” dediğini anlattı. Okul yönetimiyle görüştüğünü belirten veli, yönetimden, “Gerekeni yapacağız” yanıtı aldığını söyledi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Veli-Der Kocaeli Şubesi’ne çok sayıda şikâyet ulaştı. Derneği arayan veliler, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek seslerinin duyurulmasını istedi. Kocaeli Veli-Der Şube Başkanı Göksal Yılmaz, öğrencilerin özel hayatlarıyla ilgili soruları ödev adı altında soran öğretmenle ilgili gerekli işlemin yapılması için mücadele edeceklerini belirtti. Yılmaz, Veli-Der Kocaeli Şubesi’nin olayın takipçisi olacağını belirterek, “Benzer uygulamalara maruz kalan velilerimiz, derneğimize ulaşabilir” diye konuştu. (Birgün)

17 Eyl 2020 - 14:17 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Anıtpark’ta form budaması yapılıyor mask
İzmit Anıtpark’ta form budaması yapılıyor
Şirinsulhiye’ye estetik cami mask
Şirinsulhiye’ye estetik cami
Koronavirüs hastası yurttan kaçtı mask
Koronavirüs hastası yurttan kaçtı
Koronavirüs nedeniyle 63 kişi öldü mask
Koronavirüs nedeniyle 63 kişi öldü
Bakan Koca heyecan verici gelişmeyi duyurdu mask
Bakan Koca heyecan verici gelişmeyi duyurdu
Kapanönü Çarşısı’nda tarihi değişim başladı mask
Kapanönü Çarşısı’nda tarihi değişim başladı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
11 yaşında koronavirüse yenildi mask
11 yaşında koronavirüse yenildi
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İzmit Halil Sezai’yi istemedi! mask
İzmit Halil Sezai’yi istemedi!
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek... mask
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek...
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı mask
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı
Bahçeden ceviz toplayan 2 kişi gözaltına alındı mask
Bahçeden ceviz toplayan 2 kişi gözaltına alındı

GALERİ

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL