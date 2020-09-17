Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
17 Eyl 2020 - 20:00- Gündem G: 17 Eyl 2020 - 15:16

“Lezzet farklı, talep çok”

Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlık hizmetiyle Karamürsel’de kavun üreten İnebeylili Benzer, çevre illerin kavun ihtiyacını karşılıyor. Davutbey cins kavunu yetiştiren Metin Benzer, “Bu bölgede kavun ve karpuzun lezzeti çok farklı. Bu yüzden çok fazla talep var” dedi.
mask

Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destek projeleri kent genelinde tarım faaliyetlerinin yoğun ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendislerinin danışmanlığında yetiştirilen Davutbey kavunlarının hasat zamanı yaklaştı. Oldukça bereketli geçen sezonda 3 ay dayanmasıyla bilinen Davutbey kavunları üreticinin yüzünü güldürdü.

“BAYGINLIK, ŞİŞKİNLİK YAPMAZ”

Karamürsel İnebeyli köyünde Davutbey cins kavunu yetiştiren Metin Benzer, Büyükşehir tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinin verim artışında büyük katkı sunduğunu vurguladı. Geniş bir alanda kavun yetiştirdiğini belirten Benzer, “Burada kavun yetiştiriciliğini malçlama ile yaptık. Bitkinin hızlı yetişmesini daha verimli olmasını sağlıyor. Yabancı otlarla mücadelede kolaylık sağlıyor. İşçi maliyetlerini azaltıyor” dedi.Davutbey cinsini tercih etmesinin pek çok nedeni olduğunu ifade eden Benzer, “Çok bereketli bir kavun. Tutulan lezzetli bir kavun. Etli bir kavun olması nedeniyle tüketicilerimiz tercih ediyor. Baygınlık yapmaz, şişkinlik yapmaz. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere her yerden gelip kavunumuzu alıyorlar” şeklinde konuştu.

“BU BÖLGEDE ÇOK FARKLI”

Kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin Karamürsel’de çok eski olduğunun altını çizen Benzer, “Bu bölgede kavun ve karpuzun lezzeti çok farklı. Bu yüzden çok fazla talep var. Bu kavunun olgunlaştığı turuncu rengini almasıyla anlaşılır. Artık tat ve aroma yerine gelmeye başlar. Tam zamanında toplanırsa afiyetle yenir” ifadelerini kullandı.Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden benzer, “Belediyemiz bize tohum desteği veriyor. Aynı zamanda ziraat mühendislerimiz bize danışmanlık desteği veriyor. Cumhurbaşkanımız sürekli ‘üretin’ diyor. Biz de bu talimatla üretmeye başladık. Çok şükür bereketli de oldu” şeklinde konuştu.

17 Eyl 2020 - 20:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Devlet Övünç Madalyası töreninde duygu dolu anlar yaşandı mask
Devlet Övünç Madalyası töreninde duygu dolu anlar yaşandı
Vali Yavuz ilk “Halk Günü” toplantısını düzenledi mask
Vali Yavuz ilk “Halk Günü” toplantısını düzenledi
"Osmangazi'deki geçiş ücretlerine tefeci faizi!" mask
"Osmangazi'deki geçiş ücretlerine tefeci faizi!"
İzmit Belediyesinin kadın zabıtaları görev başında mask
İzmit Belediyesinin kadın zabıtaları görev başında
Karakaya: Pandemi dernekleri olumsuz etkiliyor mask
Karakaya: Pandemi dernekleri olumsuz etkiliyor
Kartepeli işletmeler, ilçe sağlık müdürlüğü çalışanlarını ağırladı mask
Kartepeli işletmeler, ilçe sağlık müdürlüğü çalışanlarını ağırladı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
11 yaşında koronavirüse yenildi mask
11 yaşında koronavirüse yenildi
İzmit Halil Sezai’yi istemedi! mask
İzmit Halil Sezai’yi istemedi!
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek... mask
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek...
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı mask
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı
Bahçeden ceviz toplayan 2 kişi gözaltına alındı mask
Bahçeden ceviz toplayan 2 kişi gözaltına alındı

GALERİ

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL