Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!

Kartepe’de, yarı zihinsel engelli olan 20 yaşındaki M.Y isimli kadına tecavüz edildiği iddiası ile ilgili yapılan soruşturma sonucu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise ev hapsi kararı verildi. 4 şahıstan birinin Kartepe Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Kartepe Belediyesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hafta başı itibariyle Kartepe’de yaşandığı iddiasıyla kamuoyuna yansıyan ve hali hazırda İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından sanıklarla ilgili yasal sürecin başlatıldığı “cinsel istismar” haberleriyle ilgili olarak Değerli Kartepe’li Hemşehrilerimize ve Kamuoyuna Saygılarımızla; Malum haber ve ifadelerde; Kartepe Belediyesi personeli olarak adı geçen şahıs, olaydan haberdar olduğumuz andan itibaren disiplin kurulu toplanarak açığa alınmış olup, yapılacak yargılama ve çıkacak karar neticesinde iş akdi feshedilecektir. Emniyet güçlerimizin tahkikatlarını kolaylaştıracak her türlü destek, ilk andan itibaren kurumumuzca sağlanmaktadır.”

“MAĞDURE KIZIMIZ HEPİMİZİN EVLADIDIR”

“Malum iddia, tek bir suçlu barındırmadığından emniyet güçlerimizin tüm adı geçen ilişkili ve sanıklara ulaşmasını güçleştirmemek, bilgi kirliliğine sebebiyet vermemek ve tüm suçluların en kısa sürede cezalandırılmasını sağlamak için sürecin resmi makamlarca yürütülmesi son derece önemlidir. Toplumumuzu derinden yaralayan, akıl, vicdan ve insanlık dışı bu olaydaki kovuşturmanın salahiyeti açısından bilgi ve belge sahibi olan hemşehrilerimiz var ise, ivedi şekilde ve muhakkak Emniyet Güçlerimize başvurarak sürece katkı sağlamaları son derece elzem ve önemlidir. Şu unutulmamalıdır ki, üzüntüsünü en derinden hissettiğimiz söz konusu olaydaki mağdure kızımız hepimizin evladıdır. Bu hassasiyet ve bakış açısı ile her aşamasında konunun yakinen takipçisi olacağız. “

“SUÇLULARIN CEZASIZ KALMAMALARI İÇİN GEREKEN YAPILMAKTADIR”

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve Türk Ceza Kanunu’nda tüm yaptırımlar ve cezalar; suçu işleyen kim olursa olsun, suçu işlediği ispatlanan herkes için geçerlidir. Suçlu veya suçlular her kim olursa olsun cezasız kalmamaları için gereken yapılmaktadır. Kartepemiz insanlıktan nasibini almamış şahısların gerçekleştirdiği adli vaka veya münferit fiillerle, değerinden bir şey kaybetmeyecek kadar değerli, karakterli insanların yaşadığı bir yerdir. Kartepe insanımız, vicdanlı, merhametli, ahlaklı ve dürüsttür; Kadını da, erkeği de, hatta çocuğu da merttir. İnsani ve vicdani değerlerine sımsıkıya bağlı, tevazu sahibidir.”

“KABUL EDİLEMEZ”

“Mevzu bahis konu; kati suretle siyaset, ticaret vb. her şeyin üzerinde olan, insani değer yargılarıyla ilgili bir konudur. Bazı haber ve açıklamalarda ima edildiği veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet verme ihtimali üzerine, ne, güzel Kartepemizin imajına, ne de Kartepe’li hemşehrilerimize leke sürülmesi gibi bir durum veya algı kabul edilemez. Bu konuyla ilgili açıklama ve beyanatta bulanan siyasi veya siyaset dışı herkesten özellikle bu noktaya hassasiyetle yaklaşmalarını, bu söylemlerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Tüm resmi makamlarımıza ve Yüce Türk Adaletine güvenerek sağduyu ve hassasiyetle, konu veya konuların takipçisi olacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız. “