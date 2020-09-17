Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!

Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete gecen polis, Dilovası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde, vatandaştan rüşvet aldığı iddia edilen iki memura yönelik bir operasyon yaparak görevli memurlar Ahmet S. ve Sancar Y.’yi gözaltına aldı

İKİ MEMUR GÖZALTINDA

Gelen bir ihbarın peşine düşen polis, Dilovası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görevli iki memuru gözaltına aldı. Seri numaraları alınmış paraları, rüşvet isteyen memurlara veren polisler, rüşveti alan iki memuru gözaltına aldı. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan iki memur sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.