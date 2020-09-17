Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!

Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete gecen polis, Dilovası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde, vatandaştan rüşvet aldığı iddia edilen iki memura yönelik bir operasyon yaparak görevli memurlar Ahmet S. ve Sancar Y.’yi gözaltına aldı
İKİ MEMUR GÖZALTINDA
Gelen bir ihbarın peşine düşen polis, Dilovası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görevli iki memuru gözaltına aldı. Seri numaraları alınmış paraları, rüşvet isteyen memurlara veren polisler, rüşveti alan iki memuru gözaltına aldı. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan iki memur sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.