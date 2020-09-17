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17 Eyl 2020 - 20:53- Gündem G: 17 Eyl 2020 - 20:56

Bakan Koca yeni tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.

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Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Yapılan 109 bin 985 testle birlikte toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165’e ulaştı. Son 24 saate bin 648 vaka tespit edildi, vaka sayısı 298 bin 39’a çıktı. 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 315’e yükseldi. Bugün bin 143 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 263 bin 745’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.1 ağır hasta sayısı da bin 372 oldu.

“ARTIŞI DURDURMAK ELİMİZDE”

Güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere hep birlikte uyulması durumunda başarılı olunacağının altını çizdi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var.

* Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde.

* Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız.

* Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.

DÜN BİN 771 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Eylül verilerine göre bin 771 vaka tespit edilmiş, 63 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 342 hasta iyileşmişti.

17 Eyl 2020 - 20:53 - Gündem

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