Aile Hekimleri çalışanlarına soruşturma açıldı!

Darıca Kaymakamlığı aracılığıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından evdeki hastaların telefonla aranması konusunda iddia göre soruşturmalar açıldı. Asli görevlerini aksatmadan yerine getiren Aile Hekimleri, günlük işlerinin yoğunluklarının yanında telefon sekreterliği de yapılması istendiği öne sürüldü.

GÖNÜLLÜ YAPIYORLARDI

Hasta muayenesi, gebe, bebek, çocuk takipleri, aşı takipleri, pansumanlar, enjeksiyonlar, raporlar gibi filyasyon ekiplerinin yapması gereken Aile Hekimliği çalışanlarının üzerine verildi. Birçok hekim bu işi yapmaya başlamıştı, ancak sonrasında telefonlarda uygun olmayan cevaplar verilmesi, telefonların açılmaması, takipli sayının gün geçtikçe artmasından dolayı, telefonla aramaktan asli işlerini yapamamaya başlandı.

GÖREVLERİ OLMAYAN BİR İŞİ YAPIYORLAR

Sağlık Bakanlığı’nın bu işi gönüllük esasına dayandırmıştır. Hafta sonu tatili hakları olmasına rağmen, haftanın her günü aramalar istenmişti. Moral ve motivasyonu zaten düşmüş olan Aile Hekimliği çalışanlarının, pandemi zamanında motivasyonlarının yükseltilmesi gerekirken, görevleri olmayan bir işi yapmadılar diye haklarında soruşturma açıldı.