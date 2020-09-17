Cemal Eraslan hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Başiskele Yuvacık Yakacık Mahallesi Çınardere Caddesi üzerinde ikamet eden merhum Canan Eraslan'ın eşi ve Eraslan Tatil Köyünün sahibi Cemal Eraslan (66) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Birgül, Hasan, Hüseyin Eraslan'ın babaları olan Cemal Eraslan'ınn cenazesi Yukarı Yuvacık Camiinde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Yuvacık Mezarlığında toprağa verilecek.